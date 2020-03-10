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المالية: زيادة مخصصات "التعليم والصحة" 100% بالموازنة الجديدة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:59 م
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وزارة المالية
وزارة المالية
كساب أحمد
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قالت الدكتور سارة عيد، رئيس وحد الشفافية بوزارة المالية، إن الدولة ستزيد في مخصصات وزارتي الصحة والتعليم خلال الموازنة المقبلة عن الموازنة الماضية بنسبة 100%، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموازنة وتوجيه الجزء الأكبر منها للتعليم والصحة.

وتابعت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن 70% من موارد الدولة المصرية تأتي من الضرائب، وعملت مصر على إدارة الملف الضريبي، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الميكنة، والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة لمنع التهرب الضريبي، وهذا أدى لزيادة مواد الدولة من الضرائب بسبب تحسين طرق التحصيل.

وتابعت: "منظومة الشبكة الموحدة في الجمارك أدت لمنع العديد من الصفرات للتهرب من دفع الجمارك، وهذا زاد من موارا الدولة إلى حد ما".
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الكلمات المفتاحية

موازنة الدولة مخصصات الصحة مخصصات التعليم ربط الجمارك بالضرائب الموازنة الجديدة الشبكة الموحدة

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