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سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع "كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:52 م
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سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.
سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.
وكالات
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أمر السلطان العُماني هيثم بن طارق آل سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بـ"تشكيل لجنة عليا تعمل على بحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

هذا وسيترأس اللجنة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، بعضوية عدد من الوزراء، بحسب ما ذكر بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني.

وستتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس، والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام.

وستستعين "اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها"، حسب ما جاء في البيان.

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