سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع "كورونا"





أمر السلطان العُماني هيثم بن طارق آل سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بـ"تشكيل لجنة عليا تعمل على بحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".





هذا و سيترأس اللجنة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، بعضوية عدد من الوزراء، بحسب ما ذكر بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني.





وستتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس، والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام.





وستستعين "اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها"، حسب ما جاء في البيان.



