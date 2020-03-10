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خبير أمني يكشف أهم تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة الأسبق، عن أبرز تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال، مشيرا إلى أنها تؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الثلاثاء أن التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس، سبقه تعديل آخر خاص بتعديل بعض الضوابط والإجراءات، في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشر بالجريدة الرسمية الشهر الجاري.

وتابع مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة الأسبق: " تعديل القانون خاص ببعض المواد المعنية بعمليات تمويل الإرهاب والعقوبات المقررة بشأنها، وتعديلات مجلس النواب بالأمس تسير في اتجاه توسيع نطاق إجراءات عمليات مكافحة تمويل الإرهاب ومفهوم الأموال وغسيلها ". 

ونوه بأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لديهما شق على المستوى الداخلي لكل دولة، وشق خاص بالتعامل الدولي في هذا المجال.
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الكلمات المفتاحية

غسيل الأموال

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