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رسمياً.. إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال باستاد القاهرة وتأجيل صيانة الملعب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:53 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة.

 

وخلال اللقاء  بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيس لكرة القدم، تمهيدا لإستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مايو المقبل.

 

وقد قرر وزير الرياضة بالتنسيق مع مجلس الادارة تأجيل الصيانة الي ١٠ مايو بدلا من الاول من شهر أبريل.

 

وقد أكد وزير الرياضة على أن قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك وجميع الأندية المصرية التى تشارك فى المنافسات الأفريقية  لهم كامل الدعم في مشوارهم الأفريقي مطالبا الأهلى والزمالك وبيراميدز ببذل كل جهد ممكن  للوصول للمباراة النهائية حتى تكون البطولتان من نصيب الأندية المصرية وكى تضاف لسجل الإنجازات الرياضية التي تشهدها مصر مؤخراً.

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