الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق للمباريات

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جاهزية جونيور أجايى، لاعب الفريق، للمشاركة فى المران الجماعى.





وكان أجايى قد حصل على راحة من المران الذى خاضه الأهلى فى بريتوريا قبل العودة إلى مصر، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى لمنح بعض اللاعبين أكبر قدر من الراحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلى.





ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الثلاثاء، عقب المران الذى يخوضه الفريق على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر لها مساء غد الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.