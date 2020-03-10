بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تقرر إغلاق مقرها الرئيسي في نيويورك





أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أنها "قررت إغلاق مقرها الرئيسي في نيويورك أمام العامة، وتوقف مؤقتاً جميع الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءاً من مساء اليوم، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد".





وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن "المنظمة الأممية لم يتم ابلاغها بأي حالة من حالات مرض كوفيد - 19، الذي يسببه الفيروس بين موظفيها البالغ عددهم 3000"، مضيفاً أن "ما يقارب 1000 شخص يزورون مقر الأمم المتحدة كل يوم"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وأوضح دوجاريك، أن "الأمم المتحدة أوصت موظفيها الذين عادوا مؤخرا من البلدان، التي ينتشر فيها الفيروس بالبقاء في المنازل والمراقبة الذاتية لمدة 14 يوماً".





كما ذكر أنه يوصى أيضًا بالعمل عن بعد وتوفير ترتيبات عمل مرنة لموظفي الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه من الممكن اتخاذ مزيد من التدابير.



