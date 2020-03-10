بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.









وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا، عقب نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، بمجموع لقائي الذهاب والإياب.









ويستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد سموحة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.









ويرصد "الفجر الرياضي" أرقام الأهلي بدوري هذا الموسم من خلال التقرير الآتي:-

- خاض الفريق الأحمر هذا الموسم، 16 مواجهة منذ بداية الموسم، ويتبقى له مواجهة مؤجلة أمام إنبي، بخلاف المباراة التي ستجمعه أمام الفريق السكندري.









- حقق المارد الأحمر، العلامة الكاملة هذا الموسم تحت قيادة رينيه فايلر، حيث فاز في جميع مبارياته دون السقوط في أي تعادلات أو هزائم، ويحتل صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة.









- يبتعد الفريق عن أقرب منافسيه المقاولون العرب بفارق 15 نقطة، حيث يحتل الذئاب الوصافة برصيد 33 نقطة، وعن الزمالك بفارق 17 نقطة، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 31 نقطة.









- نجح الأهلي في إحراز 45 هدف كأقوى خط هجوم بفارق 18 هدف عن أقرب منافس له وهو بيراميدز سبورت، والذي أحرز 27 هدف.









- استقبل الفريق، 3 أهداف فقط طوال الست عشر مباريات الماضية، ويعتبر أقوى خط دفاع، وبفارق شاسع يصل إلى 10 أهداف، عن صاحب ثاني أقوى خط دفاع والذي يتقاسمه الزمالك مع الاتحاد السكندري، حيث تلقى الفريقين 13 هدف.



