Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري؟

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا، عقب نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، بمجموع لقائي الذهاب والإياب.


ويستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد سموحة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.


ويرصد "الفجر الرياضي" أرقام الأهلي بدوري هذا الموسم من خلال التقرير الآتي:-
- خاض الفريق الأحمر هذا الموسم، 16 مواجهة منذ بداية الموسم، ويتبقى له مواجهة مؤجلة أمام إنبي، بخلاف المباراة التي ستجمعه أمام الفريق السكندري.


- حقق المارد الأحمر، العلامة الكاملة هذا الموسم تحت قيادة رينيه فايلر، حيث فاز في جميع مبارياته دون السقوط في أي تعادلات أو هزائم، ويحتل صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة.


- يبتعد الفريق عن أقرب منافسيه المقاولون العرب بفارق 15 نقطة، حيث يحتل الذئاب الوصافة برصيد 33 نقطة، وعن الزمالك بفارق 17 نقطة، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 31 نقطة.


- نجح الأهلي في إحراز 45 هدف كأقوى خط هجوم بفارق 18 هدف عن أقرب منافس له وهو بيراميدز سبورت، والذي أحرز 27 هدف.


- استقبل الفريق، 3 أهداف فقط طوال الست عشر مباريات الماضية، ويعتبر أقوى خط دفاع، وبفارق شاسع يصل إلى 10 أهداف، عن صاحب ثاني أقوى خط دفاع والذي يتقاسمه الزمالك مع الاتحاد السكندري، حيث تلقى الفريقين 13 هدف.

Advertisements

أخبار تهمك

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة

منذ 40 دقيقة

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق للمباريات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمرو كمال

منذ 41 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 15 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمرو كمال

09:54 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status