التشكيل الرسمي لمباراة فالنسيا وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق فالنسيا الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بملعب "ميستايا" بمدينة فالنسيا.







وأعلن ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا، عن تشكيل فريقه للمباراة، والتي جاءت كما يلي.





حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.



خط الدفاع: دانيل فاس - مختار دياخابي - فرانسيس كوكلين - جوسيه لويس جايا.



خط الوسط: كارلوس سولير - داني باريخو - جيفري كوندوجبيا - فيران توريس.



خط الهجوم: كيفين جاميرو - رودريجو مورينو.





بينما جاءت تشكيلة جان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا، على النحو التالي.



حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو.



خط الدفاع: بيرات ديمستي - ماتيا كالدارا - جوزيه لويس بالومينو.



خط الوسط: هانز هاتيبوير - مارتن دي رون - روميو فرولير - ماريو باسيليتش - روبين جوسينز.



خط الهجوم: أليخاندرو جوميز - يوسيب إيليسيتش.





تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي، التاسعة بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة بتوقيت جرينتش، ويديرها الحكم الروماني أوفيديو هيتاجين.