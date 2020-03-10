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قبل الموقعة المنتظرة.. حظوظ باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:46 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني غدا الأربعاء ١٠ مارس ضمن منافسات أدإياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند غدا في بطولة دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند غدا في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب بارك دي برينس.


نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا
يذكر أن نادي بوروسيا دورتموند كان قد تمكن من الفوز على نظيره نادي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ فترة ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


حظوظ الفريقين في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
ويوجد حل وحيد أمام كل فريق في الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ودعلى الرغم من أن حظود نادي بوروسيا دورتموند أكثر من سان جيرمان.


بالنسبالة إلى حظوظ نادي بوروسيا دورتموند فإذا حاقظ الفريق على شباكه نظيفة دون استقبال أي أهداف فإنه سيضمن الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة مباراة الذهاب.


أما بالنسبة إلى باريس سان جيرمان فلديه نسبة كبيرة أيضا ليصعد فالنادي يملك عامل هام وهو أنه سيخوض مباراة الغد على أرضه ووسط جماهيره ولكنه يحتاج لتسجيل هدفين ليضن الصعود إلى ربع النهائي بنتيجة ٣-٢.
ولكن في النهاية من ستكون له الغلبه بين الفريقين غدا ويتمكن من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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