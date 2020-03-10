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الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة الخميس.. وأبلغنا كافة الجهات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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حذرت إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس الأيام المقبلة.

وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمطار ستكون متواصلة بداية من يوم الخميس وحتى يوم السبت؛ مما يؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع، لافتة إلى أن الأرصاد أرسلت بيانها لكافة الجهات المعنية، وبناء على ذلك تم تعليق الدراسة يوم الخميس.

وشددت على أن قرار تعليق الدراسة يوم الخميس قرار حكيم من رئيس الوزراء، ويحرص على حياة المواطنين، متابعة: "سنشهد يوم الخميس حالة أمطار شديدة الغزارة".

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تعليق الدراسه العامة للأرصاد الجوية الخميس أمطار شديدة

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