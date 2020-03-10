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رسالة عاجلة من وزيرة الصحة للمصريين بشأن كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:44 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة قامت باتخاذ عينات عشوائية للمراكب النيلية في الأقصر وأسوان، بعد اكتشاف عدد من الحالات مصابة، مشيرًا إلى أن جميع العينات العشوائية كانت سلبية.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مصر من الدول التي تتميز بالإصابات المنخفضة حتى الآن، مشددة على ضرورة تجنب إثارة الشائعات، والالتزام بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية بكورونا.

وأشارت إلى أنه لا توجد حاجة لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا، إذا كانت هناك ضرورة لإغلاق المدارس فلن نتأخر، لافتة إلى أن الوزارة خصصت رقم 105 للإتصال عند وجود أي اشتباه في حالات فيروس كورونا، معقبة: " بلاش اللجوء إلى السخافات في هذه الأزمة من خلال المكالمات العشوائية".
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد كورونا فيروس كورونا الخط الساخن للصحة

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