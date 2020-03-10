وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات حالات المصابين بـ كورونا

قال الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الألمانية المصابة بفيروس كورونا تتحسن بصورة كبيرة، وكانت تعاني من أزمة نفسية بسبب وجود حاجز في التواصل بسبب اللغة، فتم استقدام مترجم لها طوال الـ24 ساعة.



وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المصاب المصري حالته تتحسن بشكل مستمر، والمصاب الكندي يتماثل للشفاء وقارب على الخروج، مشيرة إلى أن هناك 30 حالة ايجابية بدون أعراض، ووسيتم إجراء تحليل آخر غدًا.



ولفتت إلى أن عدد الحالات المصابة في مصر لا يتجاوز عددها الـ59 حالة، مشيرة إلى أن عدد سكان مصر بالأجانب يشكل 107 مليون نمسة، وعند مقارنة عدد الإصابات بعدد السكان، نجد أن الحالات المصابة منخفضة للغاية.

