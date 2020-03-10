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وزيرة الهجرة: نعمل على حل أزمة العالقين في الخارج بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:35 م
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السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها تواصلت مع السلطات الكويتية والسعودية لتسهيل الإجراءات على المصريين الذين لم يتمكنوا من العودة للعمل، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أنهم سيتم تجديد الإقامة لمن هم خارج الدولة، فضلا عن تمديد تصريح إذن الغياب.

وثمنت وزيرة الهجرة، قرار وزير الطيران بإرسال طيارات لإعادة المصريين العالقيين، وهم من كانوا يؤدون العمرة أو في زيارة ولم يتمكنوا من العودة.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا السلطات الكويتية ازمة كورونا

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