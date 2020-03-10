الكرملين: ترامب يرفض المشاركة في احتفالات "انتصار السوفيت"





أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفضه تلبية دعوة لحضور احتفالات موسكو لإحياء ذكرى مرور 75 عاماً على انتصار السوفيت على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية".





وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمر بوتين " دميتري بيسكوف": إن "واشنطن أبلغت روسيا عبر قنوات دبلوماسية، أن ترامب لن يحضر احتفالات عيد النصر في 9 مايو المقبل".





وتابع بيسكوف: أنه "لا يزال غير واضح من سيأتي ضمن الوفد الأمريكي للاحتفالات الضخمة في روسيا".





وكانت وكالة "تاس" الروسية، قد نشرت في وقت سابق، مقتطفات من مقابلة مع بوتين، واعتبر فيها أن أي قرار من القادة الغربيين بعدم حضور الذكرى سيكون "خطأ".





وقال بوتين: "بالنسبة لحلفائنا السابقين في التحالف المناهض لهتلر، سيكون التصرف الصحيح هو القدوم إلينا، لجهة السياسة الداخلية وأخلاقيا".





وعانى الاتحاد السوفيتي سابقًا جراء سقوط عشرات الملايين من القتلى والجرحى خلال الحرب، وما زال انتصار الحلفاء مصدرا مهما للفخر القومي في روسيا.



