طرح بوستر فيلم "Jungle cruise" في السينمات

احتفل دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" والنجمة العالمية إيميلي بلانت بطرح البوستر الدعائي لفيلم"jungle cruise"، المقرر عرضه سابقا فيه أكتوبر 2019، حتي تم الأستقرار على موعد طرحة الجديد في 24 يوليو 2020 في السينمات ، حيث غرد عبر حسابه الشخصي عام 2018، بتغريدة قائلا:"وعلق ذا روك على الفيديو قائلاً "رسمياً، 24 يوليو 2020، سيداتي آنساتي والأطفال من مختلف الأعمار، وشريكتي إيميلي بلانت، ندعوكم لمشاركتنا برحلة لن تتكرر".



تدور أحداث الفيلم في مطلع القرن العشرين حول قصة لعبة شهيرة بمدينة ديزني لاند، كان قد تم إطلاقها للمرة الأولى عام 1955، وذلك عندما يصطحب "فرانك" في قاربه النهري، عالمة وأمها في رحلة عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطيرة للبحث عن "شجرة الحياة" ، التي يُعتقد أنها مصدر قوى علاجية، لكن الرحلة ستشمل أيضا مواجهة مع مخلوقات شرسة، وحملة استكشافية .



أنتاج هذا العمل من "شركة ديزني"و "20th century"، تندرج تحت أفلام الكوميديا والمغامرات والأكشن، يشارك في بطولة الفيلم دواين جونسون، جاك وايتهول، إيميلي بلانت، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.



ويذكر أن ذا روك يحضر لفيلمه الجديد" Black Adam " المقرر عرضة فى 20 ديسمبر عام 2021 ، وذلك بعد نجاح فيلمه Jumanji: The Next Level، ويشار إلى أن إيراداته وصلت إلى 489 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي وذلك منذ عرضه في 13 ديسمبر الماضي بعدد من الدول العربية الأجنبية.

