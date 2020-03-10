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"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:28 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها قد بدأت في توزيع ما يزيد عن 1000 كمامة طبية على المسافرين بالمحطات والقطارات وخاصة ركاب الخطوط المزدحمة.

وأوضحت انها تواصل تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات) وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة.

كما يتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دوري ومستمر، وكذا التأكيد على تطهير أماكن التجمعات للمواطنين، كما استمرت الهيئة في نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته.
"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)
"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)
"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)
"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)
"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)
"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)
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الكلمات المفتاحية

كمامات توزيع كمامات القطارات

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