سيميوني يتحدث عن مواجهة ليفربول في الانفيلد

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إن فريقه مطالب أن يكون في كامل تركيزه خلال مباراة الغد أمام ليفربول في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أوروبا.





وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"مباراة الغد سوف تطلب أكبر قدر من الطلب والتركيز وتفسير المباراة التي نريد لعبها ، إذا أخذنا المباراة حيث نريد فسوف نؤذيهم".





وتابع :"يجب أن نكون أقوياء ، الفريق المنافس سيجعلنا نعاني ، إنهم يلعبون بخط متقدم ولا أعتقد أنهم سيختلفون غدًا".





وزاد :"لقد لعبنا نفس الشيء منذ ثماني سنوات ، سنكون قادرين على الحفاظ على طريقة اللعب ومواجهة التحديات والملاعب الصعبة".





وحول خوض اللقاء على ملعب أنفيلد قال :"لم تتح لي الفرصة للعب في هذا الملعب ، على التلفزيون يُرى الأشخاص وهم يرافقون ونشطون مع فريقهم، ليفربول كان له نتائج تاريخية في هذا الملعب ، إنه ملعب رائع".





وأشار :"بالتأكيد سنواجه منافسًا كبيراً كما أظهر مع مدربه مع العديد من المتغيرات ، العديد من الأرقام القياسية".





وتابع :"سيتعين علينا بذل جهد كبير للتنافس. التجارب تعلمك ولكن يمكن تكرار الأخطاء".



