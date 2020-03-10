تفاصيل اعتداء الإخوان على باحث بأحد المساجد بسبب أرائه الفكرية





كشف الباحث عمرو فاروق، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل السلفيين والإخوان بمسجد الإخلاص بشبرا، قائلًا إن مسجد الإخلاص بشبرا الخيمة تحول لبؤرة سلفية والأئمة به يصدرون خطاب عدائي ضد الدولة.وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وزارة الأوقاف تواصلت معه بشأن اعتداء أئمة مسجد الإخلاص عليه بسبب أفكاره، ووعدته باتخاذ الإجراءات اللازمة.وأشار إلى أن مواجهة التيار السلفي قضية مهمة في ظل انتشار أتباع السلفية الوهابية ممن نشروا الفكر العدائي، مؤكدًا أن الإرهاب الفكري أخطر من الإرهاب المسلح، لافتًا إلى أن هناك عشرات الكتيبات على السوشيال ميديا تحمل أفكار تكفيرية.