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توزيع كمامات مجانية على ركاب المترو في أوقات الذروة (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:24 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
كرستينا عياد
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وزعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه سوف تستمر عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر وأيضًا على أرصفه المحطات وداخل القطارات. 

يذكر أن الشركة قد قامت بنشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وأيضًا توجيه تنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس.

توزيع كمامات مجانية على ركاب المترو في أوقات الذروة (صور)
توزيع كمامات مجانية على ركاب المترو في أوقات الذروة (صور)
توزيع كمامات مجانية على ركاب المترو في أوقات الذروة (صور)
توزيع كمامات مجانية على ركاب المترو في أوقات الذروة (صور)
توزيع كمامات مجانية على ركاب المترو في أوقات الذروة (صور)
توزيع كمامات مجانية على ركاب المترو في أوقات الذروة (صور)
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