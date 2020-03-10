Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد سعد : التزمت بتعليمات هاني شاكر والجمهور في دويتو "شاكوش"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
أعلن الفنان أحمد سعد، منذ قليل، عن دويتو غنائي جديد يجمعه مع المطرب حسن شاكوش، من خلال صوره تجمعهم سويًا  داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية.

وتحدث أحمد سعد أن شاكوش يمتلك موهبة وطبقة صوت مميزة وقررنا نقدم أغنية بها شكل موسيقي وجمل مختلفه من الغناء الشعبي اللى الناس بتحبه وفي نفس الوقت إلتزمت بما طلبه الأستاذ هاني شاكر وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش من خلال تقديم أغنية شعبية بها معني وكلمات وجمل موسيقية ومزيكا اللى الناس بتحبها بعيداً عن الإبتذال تماماً.

وأضاف سعد :أنا بحترم جداً قرارات الأستاذ هاني شاكر وكذلك أحترم وأقدر رأي الناس والشارع العربي وأتمنى أن أقدم شئ يرضي كل الأطراف وهو أغنية شعبية بها جمل لحنية ومزيكا ترقص وكلام محترم به مضمون مثلما قدمت في كل أعمالى الغنائية خاصة أن الجمهور يرفض الكلمات المبتذله ولكنه يميل إلى المزيكا اللى بترقصه فما المانع أن نقدم هذه المزيكا وفي نفس الوقت بها كلام هادف.
وكشف سعد عن تفاصيل الأغنية التى تجمعه بشاكوش أنها تم تسجيلها من وقت قريب وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا لمحمد جابر وعبد العظيم خلاف ومحمود الباز.
Advertisements

أخبار تهمك

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة

كورونا يهدد نجم منتخب مصر بالاستبعاد من معسكر الفراعنة

منذ 41 دقيقة

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ أقل من ساعتين

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 5 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status