Advertisements
Advertisements
Advertisements

بصحبة نادية الجندي وهالة فاخر.. سميحة أيوب تحتفل بعيد ميلادها في الوكيشن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
احتفل المنتج صادق الصباح وأسرة مسلسل "نساء من ذهب" بعيد ميلاد النجمة القديرة سميحة أيوب، داخل لوكيشن تصوير العمل، الذى تصور أحداثه حالياً العاصمة اللبنانية بيروت، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.

وحرص عدد من نجوم المسلسل على المشاركة في الاحتفالية وتبادل الصور التذكارية وتقطيع التورتة ، وكان على رأسهم المنتج صادق الصباح، والمخرج وائل إحسان، والفنانة هالة فاخر، والفنانة نادية الجندي، وآخرون. 

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.
Advertisements

أخبار تهمك

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يهدد نجم منتخب مصر بالاستبعاد من معسكر الفراعنة

منذ 41 دقيقة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status