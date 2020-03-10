بصحبة نادية الجندي وهالة فاخر.. سميحة أيوب تحتفل بعيد ميلادها في الوكيشن

احتفل المنتج صادق الصباح وأسرة مسلسل "نساء من ذهب" بعيد ميلاد النجمة القديرة سميحة أيوب، داخل لوكيشن تصوير العمل، الذى تصور أحداثه حالياً العاصمة اللبنانية بيروت، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.





وحرص عدد من نجوم المسلسل على المشاركة في الاحتفالية وتبادل الصور التذكارية وتقطيع التورتة ، وكان على رأسهم المنتج صادق الصباح، والمخرج وائل إحسان، والفنانة هالة فاخر، والفنانة نادية الجندي، وآخرون.



