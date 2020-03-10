لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل انتخابات الصحف القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها يوم الخميس 12 مارس في مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، إلى يوم الأحد 15 مارس، بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المُعلن عنها من قبل.



