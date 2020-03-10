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لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل انتخابات الصحف القومية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:15 م
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جانب من انتخابات دار التحرير
جانب من انتخابات دار التحرير
ميسون أبو الحسن
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها يوم الخميس 12 مارس في مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، إلى يوم الأحد 15 مارس، بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المُعلن عنها من قبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك جاء نظرًا للظروف الجوية المتوقعة الخميس القادم التي تشير إلى احتمالات هبوط عاصفة وأمطار رعدية، وللتيسير على المرشحين والناخبين في المؤسسات الصحفية القومية، في أداء حقهم الانتخابي في يسر وسهولة.
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