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تعافي أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:12 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن حققت أسوأ أداء يومي منذ حرب الخليج 1991 في جلسة الأمس، ويأتى التعافي بدعم من عدم استبعاد روسيا إمكانية المحادثات مع أوبك لدعم استقرار سوق النفط.


وبعد فشل أوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق في الأسبوع الماضي، انطلقت حرب أسعار بين السعودية وروسيا وهو الأمر الذي تسبب في خسائر حادة بالأمس.

وبالنظر إلى تطورات "كورونا"، فإن الفيروس يواصل الزحف حول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين 115 ألف شخص.

ويترقب المستثمرون إعلان الأرقام الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية غداً.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 10.4 بالمائة ليسجل 34.36 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 10 بالمائة ليسجل 37.58 دولار للبرميل.
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منظمة أوبك سعر النفط خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

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