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مفاجأة.. ريال مدريد يدرس التعاقد مع مهاجم مانسشتر سيتي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:14 م
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بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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فجر تقرير صحفي عالمي مفاجأة من العيار الثقيل حول تفكير إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الملكي.


وقال موقع "le10sport" الفرنسي:"فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يدرس إحضار منافس قوي لكريم بنزيما في هجوم الميرنجي، ويرى أن أجويرو هو الأنسب لذلك مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي الموسم المقبل، ويعتبر رحيله عن مانشستر أقرب من أي وقتٍ مضى".


وأضاف الموقع الفرنسي:" نادي مانشستر سيتي ينتظر حكم المحكمة الرياضية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي يويفا بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين مقبلين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، النادي الإنجليزي سيسمح لأجويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد".


يذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني قد انضم لصفوف نادي مانسشتر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011 قادما من صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني وينتهي عقده مع النادي الإنجليزي الموسم المقبل.
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