وزيرة الصحة تطمئن المصريين بنتائج مبشرة وتقدم ملحوظ لحالات كورونا (صور)

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى الدولة الخطط الوقائية والاحترازية وتشخيص الحالات أولًا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى في مصر لأجنبي حامل للفيروس بدون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم، بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.



وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في مصر، وصل إلي ٥٩ حالة، منهم ٨ حالات تم اكتشافها بشكل مباشر بالإضافة إلى ٥١ حالة تم اكتشافها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الطبية والوقائية في مصر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.



عينات عشوائية للزائرين والعاملين بالباخرة التي ابلغت عنها منظمة الصحة



ولفتت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه تمت الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية فور الإبلاغ بالاشتباه في إصابات على إحدى البواخر النيلية، وتم سحب عينات عشوائية للزائرين والعاملين بتلك الباخرة بنسبة ٥٠٪؜، وأظهرت التحاليل إيجابية نتائج بعض الحالات لكن بدون أعراض، مؤكدة أنه تبع ذلك إجراء تحاليل ال(pcr) لجميع المتواجدين على الباخرة، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى المخصص العزل لتلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



سحب 558 عينة من البواخر النيلية والفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان



وأوضحت أنه في إطار حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان على متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر والاطمئنان على الأفراد في المحافظات السياحية سواء السائحين ضيوف مصر أو المصريين العاملين بقطاع السياحة، تم سحب 558 عينة من البواخر النيلية والفنادق الثابتة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وجاءت نتيجة تحاليلها جميعها سلبية، مؤكدة أنها اطمأنت على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة خلال جولتها بمحافظة الأقصر.



وأضافت أن مصر من أول الدول التي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين في أوائل شهر يناير الماضي، مؤكدة أن مطار القاهرة من ضمن أول ٣ مطارات في العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية.



كما أشارت إلى أن مصر من أول ٤ دول في المنطقة والشرق الأوسط حصلت على كواشف الفيروس، مضيفة أنه تم تفعيل خطة احترازية لاستخدام كواشف حديثة (الكاشف السريع) تظهر نتيجة العينة خلال ٣٠ دقيقة فقط، وسيتم تفعيلها بدءًا من الغد في جميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.



وفي ذات السياق أكدت الوزيرة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الأطقم الطبية بجميع المستشفيات، مشيدة بنجاح الفرق الطبية والوقائية في عملية نقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى الحجر الصحي المخصص.



وأشارت إلى استمرار الخطة التوعوية والوقائية التي تطبقها وزارة الصحة والسكان لحماية الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، موضحة أن جميع التقارير التي تصدر عن الوزارة تكون بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ويتم تبادل البيانات والخبرات مع المنظمة أولًا بأول.



وأوضحت أن هناك 26 حالة تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا حتى الآن، من أصل 59 حالة التي ثبتت إيجابيتها، منهم الحالة الأولى للأجنبي المكتشف إصابته في مصر وجاءت نتيجة تحاليله سلبية وتم تعافيه وغادر الحجر الصحي، وتتم متابعة الحالة الصحية للـ25 حالة المتبقية بمكان الحجر الصحي المخصص، مؤكدة أنه يتم إعادة إجراء التحاليل اللازمة لباقي الحالات ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري.