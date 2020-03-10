فيرنر يقود تشكيل لايبزيج ضد توتنهام

أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : بيتر جالوتشي.

خط الدفاع : دايو أوبامكانو - لوكاس كلوسترمان - مارسيل هاليستنبيرج.

خط الوسط : كونراد لايمير - مارسيل سابيتزير - يمينا نوردي موكيلي - خوسيه أنجيلنو.

خط الهجوم : كريستوفر نكونكو - تيمو فيرنر - باتريك تشاك.





يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز لايبزيج بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.