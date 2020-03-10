Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيرنر يقود تشكيل لايبزيج ضد توتنهام

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : بيتر جالوتشي.

خط الدفاع : دايو أوبامكانو - لوكاس كلوسترمان - مارسيل هاليستنبيرج.

خط الوسط : كونراد لايمير - مارسيل سابيتزير - يمينا نوردي موكيلي - خوسيه أنجيلنو.

خط الهجوم : كريستوفر نكونكو - تيمو فيرنر - باتريك تشاك.


يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز لايبزيج بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يهدد نجم منتخب مصر بالاستبعاد من معسكر الفراعنة

منذ 38 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعتين

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status