تشكيل ناري لتوتنهام أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق لايبزيج الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : اورييه - داير - ألدرفاليد - تانجانجا.

خط الوسط : وينكس - سيسينيون - ديلي آلي - لاميلا - لوسيلسيو.

خط الهجوم : لوكاس مورا.





يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز لايبزيج بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.