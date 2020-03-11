مليون جرعة بنهاية العام.. القصة الكاملة لتوفيرعقار أمريكي ضد كورونا

يسعى العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، الذي تفشى في أغلب الدول حول العالم، وتسبب في وفاة الآلاف من الناس .





اكتشاف علاج جديد

وأعلنت شركة "إنوفيو" الأمريكية، الثلاثاء، توصلها إلى تصميم لقاح الحمض النووي للمصل العلاجي لفيروس كورونا المستجد وأطلقت على العقار اسم "INO-4800".





وأكد رئيس الشركة والمدير التنفيذي لها، جوزيف كيم، أن تجارب العقار ما قبل السريرية تجرى حاليًا، حيث تم إنتاج عينات أولية، لافتًا إلى أن التجارب السريرية ستبدأ بحلول شهر إبريل القادم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها الصين وكوريا الجنوبية.





الجدول الزمني لتطوير اللقاح

وكشف "كيم" أن الجدول الزمني لتطور اللقاح المعالج لفيروس كورونا كان كالتالي: في تاريخ 31 ديسمبر الأول 2019 عرف علماء الشركة بظهور فيروس كورنا المستجد، والذي بالفعل تسبب في انتشار مرض يصيب الجهاز التنفسي في مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس بالصين، وفي 10 يناير 2020 كان الباحثون الصينيون يشاركون التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد، وبدأ الباحثون في تصميم اللقاح في غضون في ثلاث ساعات بعد تلقيهم للتسلسل الجيني، من خلال استخدام تقنيتها الخاصة بتكنولوجيا منصة أدوية الحمض النووي، وكان تصميم لقاح " INO-4800" بحيث يمثل التسلسل الجيني للفيروس بشكل تام.





العلماء يسابقون الزمن

وتابع رئيس الشركة: في الفترة من 10-23 يناير 2020 كان علماء الشركة يسابقون الزمن لتصنيع اللقاح، ويبدؤون التجارب ما قبل السريرية، وفي 23 يناير 2020 تستلم شركة إنوفيو منحة تصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي من التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء (CEPI)، بهدف تمويل التجارب ما قبل السريرية الجارية والتطوير السريري المبدئي للقاح.





وأضاف أنه في مارس 2020 استمرت التجارب ما قبل السريرية، والانتهاء من تصميم التجارب السريرية البشرية، وتحضير أكثر من 3 آلاف عينة تجريبية من أجل التجارب السريرية بالولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب تطوير خطط التصنيع واسعة النطاق، موضحًا أنه في إبريل 2020 ستبدأ التجارب السريرية على 30 متطوعًا سليمًا بالولايات المتحدة، وبعدها تبدأ التجارب السريرية على الفور في الصين وكوريا الجنوبية.





مليون جرعة بنهاية العام

وأكد المدير التنفيذي أنه في خريف 2020 سيتم تقديم نتائج التجارب السريرية ونشرها بينما في نهاية 2020 سيتم إنتاج مليون جرعة من لقاح الحمض النووي " INO-4800" لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكان المسئول عن الملف الخاص بفيروس كورونا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح سابقا، أن بلاده ستشرع خلال 6 أسابيع في إجراء تجارب مخبرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا، لكنه استبعد أن يجهز اللقاح خلال هذا الموسم وإنما بحلول فصل الصيف.