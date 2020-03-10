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زكي فطين عبد الوهاب: "مبحبش أغاني أمي اللي فيها شجن وحزن"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:10 م
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زكي فاطين عبدالوهاب
زكي فاطين عبدالوهاب
هبة أحمد
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أعلن زكي فطين عبد الوهاب عن أنه كان يستمع للفنان عمرو دياب إلى عام ٢٠٠٠، وبعد ذلك توقف عن سماعه، نظرًا لعدم تقديمه محتوى جديد، كما تحدث عن الأغاني التي لا يفضلها لوالدته الراحلة ليلى مراد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب زكي فطين منشورًا، قال فيه:"أنا كنت بسمع عمرو دياب لغاية سنة ٢٠٠٠، بعد كده حسيت إنه مابيقدمش جديد، وده مجرد رأيى الشخصي، وفيه ناس ممكن تبقى شايفه العكس،إيه الجريمة فى ده ".

وتابع زكي قائلاً :"أنا طلعت فى برامج قبل كده برغم قلتها وقولت" أنا فى أغاني لأمي مابحبهاش وبالذات الأغاني اللي فيها شجن وحزن، أنا شايفها اكتر في شحات الغرام وابجد هوز، وغيره".

وأضاف زكي قائلاً :"وقلت إن أبويا لما عمل أفلام في سكة التراجيدي فشل باامتياز، وفيه أفلام كوميدى عملها سقطت، إيه المشكلة ؟".


وفي سياق آخر،يشارك الفنان زكي فطين عبد الوهاب في فيلم "العنكبوت"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين،أحمد فؤاد سليم،ر، يم مصطفى، يسرا اللوزي.
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