كورونا يهدد نجم منتخب مصر بالاستبعاد من معسكر الفراعنة

اقترب الدولى المصرى أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليونانى، من الاستبعاد من قائمة الفراعنة نهاية الشهر الجاري.





وأصيب مالك نادى أولمبياكوس اليونانى، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا، الأمر الذى دعا المسؤولين فى اليونان لإجراء الفحص الطبى على جميع عناصر الفريق ومن بينهم أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطنى.





ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن نتائج الفحوصات التى يخضع لها كوكا ورفاقه فى أولمبياكوس، والتى قد تحسم بشكل كبير موقفه من المشاركة فى معسكر المنتخب الوطنى.





وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أعلن فى وقت سابق قائمة اللاعبين المحترفين المشاركة فى معسكر الفراعنة المقبل، والتى ضمت أحمد حسن كوكا، ومحمد صلاح، وأحمد حجازى، ومحمود حسن تريزيجيه.