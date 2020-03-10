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"الأرصاد" تكشف عن توقعاتها لطقس المملكة.. الأربعاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:44 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، من المتوفع أن يشهد طقس غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك يتسبب في أن تحد الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، تمتد إلى حائل والجوف.

كما توقعت الهيئة: أن "تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، فضلًا عن عواصف ترابية على شمال المملكة ورياح نشطة، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية وهطول أمطار، مع تساقط البرد على مناطق وسط وشرق وشمال المملكة، وارتفاع في الأمواج على المناطق الساحلية من يوم الخميس القادم إلى الأحد".

هذا ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-40 كم/ساعة، على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

كما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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