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"الحبس والغرامة".. مجلس الوزراء يكشف عقوبة مروجي الشائعات والأكاذيب (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:53 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تواجه ظروف استثنائية فيما يخص مكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعات دورية في إطار مواجهة الفيروس.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن هناك مجموعة من الأشخاص هدفهم الأساسي هو نشر الشائعات بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا أنه سيكون هناك تعامل مع هذه الفئة التي تثير الذعر بالشارع المصري. 

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة ستتدخل في إطار القانون لمعاقبة من يقوم بترويج شائعات، مبينا: "وفقًا لـ المادة 188 من قانون العقوبات، ستصل العقوبة للحبس لمدة سنة والغرامة المالية".

ونوه إلى أن جرائم الإنترنت وُضعت لها عقوبات مغلظة، وتصل لـ 5 سنوات ونصف مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات بمجلس الوزراء على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة الأحوال الجوية وما يحدث فى المحافظات.
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الكلمات المفتاحية

والأكاذيب مكافحه كورونا كورونا غرامة الشائعات

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