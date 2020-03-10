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فرنسا: تماثل 98% من الحالات المصابة بـ"كورونا" للشفاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:38 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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كشفت مصادر صحية حكومية فرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تماثل 98% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1784 والوفيات إلى 33 حالة، وقررت الخطوط الجوية تعليق رحلاتها إلى إيطاليا من يوم 14 مارس الجاري إلى 3 أبريل القادم بسبب الفيروس.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم، ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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كورونا فرنسا

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