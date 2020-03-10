عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

قالت إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت، أمس، بيانًا يحذر من حالة شديدة من التقلبات الجوية تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية.



وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن التقلبات الجوية تبدأ يوم الخميس وتنتهي يوم السبت.



وأوضحت أنه سيكون هناك أمطار شديدة الغزارة على المناطق الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة، وتصل إلى حد السيول على منطقة خليج السويس، وعلى بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى بعض المناطق من جنوب الصعيد، وسيناء.

