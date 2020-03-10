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عاجل.. أول تعليق من متحدث الخارجية على الفيديو المتداول له

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:46 م
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المستشار أحمد حافظ
المستشار أحمد حافظ
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دعا المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كافة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداوُل المقاطع غير الحقيقية على الإطلاق، والتي لا تؤدي سوى إلى تشويه الحقائق.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تعليقا على الفيديو الهزلي غير الحقيقي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والمُتضمِّن مداخلة هاتفية يُدَّعى أنها منسوبة للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في أحد البرامج الحوارية.

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الكلمات المفتاحية

متحدث الخارجية فيديو متحدث الخارجية المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

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