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تعطيل الدراسة والعمل بجميع كليات جامعة الفيوم الخميس المقبل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 إجازة رسمية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات وإدارات الجامعة مع مراعاة انتظام سير العمل في المستشفيات الجامعية والوحدات الخدمية وفقا للقواعد المعتادة والمنظمة لنوبات العمل.

ونوه الدكتور أحمد جابر شديد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار يتضمن إرجاء كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس على أن يتم تحديد موعد آخر يعلن داخل كل كلية.

وأشار شديد أن هذه الإجازة تأتي وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة على كافة أنحاء البلاد.

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