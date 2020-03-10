"إهداء".. محمد حمزة يستعيد نوستالجيا الزمن الجميل (فيديو)

طرح المطرب محمد حمزة أغنية "إهداء" عبر القناة الرسمية لـ إن جي ميوزك" للمنتج هاني محروس، والتي تستعيد ذكريات الطفولة مرورًا بسن الشباب والزواج.





إهداء من كلمات هاني خياط وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وجيتار باسم سعيد، وتشيلو هاني يوسف، وإنتاج هاني محروس.





كلمات الأغنية



