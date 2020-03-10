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"إهداء".. محمد حمزة يستعيد نوستالجيا الزمن الجميل (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:30 م
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محمد حمزة
محمد حمزة
كريم هاشم
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طرح المطرب محمد حمزة أغنية "إهداء" عبر القناة الرسمية لـ إن جي ميوزك" للمنتج هاني محروس،  والتي تستعيد ذكريات الطفولة مرورًا بسن الشباب والزواج.

إهداء من كلمات هاني خياط وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وجيتار باسم سعيد، وتشيلو هاني يوسف، وإنتاج هاني محروس.

كلمات الأغنية 

اهداء لحاجات حسيت انها فرقت فحياتي
على قد مافاكر كان ترتيبهم تقريبا كالآتي
كرهي لمدرستي الأولى اللي انا فاكر عمري ماحبيتها
فاكر وانا ماسك فأمي وبتحايل على طرف چيبيتها
والدعوة بتاعة أبويا مفيش غيرها .. ربنا يرزقنا
والنوم فالحصة الأولى إياها وخوفي من الحقنة
والكلب اللي انا ربيته وفجأة فداني بروحه
من أول البوم wama اللي كشفلي هوايتي وملكوتي
فاكر بيت صاحبي كمان اللي انا يوميا كنت بروحه
إحساسي بحب الفن وببداية إعجابي بصوتي
                              والفرحة اللي فرحتها أيام التليفون أبو كشّاف
إهداء للبنت اللي إكتشفت كل مساوئي وحبتني والبنت اللي انا حبيتها ورغم عيوبها سابتني
إهداء الى أبويا الأسطورة اللي بإسمه سندني
والفيلم الرعب اللي زمان خوفني وعقّدني
والغُربة وللنوع دا من الأوجاع اللي تفيد
إهداء الى يوم ما كِبرنا وخلّونا بنكتب بالجاف
صاحبي اللي مكانش بيسمح للدنيا توقّعني
والثورة وحبي لبلدي اللي رِجع من أول وجديد
واللي طِلع ندل وخد تمن الصحوبية وباعني
بحر المزيكا اللي إستدرجني لحبه بدون أسباب
والكورة والچيم وعمرو دياب أيام راجعين
ولصوت المنشاوي خصوصا سورة الإنسان ويس
وخطوبتي الفاشلة اللي فادتني قد ماضرتني
وحبيبة القلب اللي انا لما نسيتها إفتكرتني
ولكل حكاوي جدودنا اللي بتثبتلي إن إحنا أسود
إهداء لجميع أشكاله بداية من المقسوم للراب
ولمايكل چاكسون bad , hold my hand , dirty Diana
ولصوت تشجيعنا فماتش لمصر أما يرُج الإستاد
                         إهداء الى صاحب عمري وصورته معايا وهو عريس
إهداء الى كل كتاب كتبه الدكتور مصطفى محمود إهداء الى كل صحابي الناس الحقيقية الإخوات
والجيزة وفيصل والزحمة بتاعة شارع العشرين
ولكل الشهدا لغاية آخر واحد فيهم مات سماعة الووكمن أيام البوم تامر وشرين
سيمبا وبوجي وبكّار والتتر بتاعه وبابا ونيس
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