كليب "Eminem" الجديد يقفز لـ11 مليون مشاهدة خلال 22 ساعة

نشر أسطورة الراب Eminem، كليب جديد على صفحته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية تحمل أسم "جودزيلا"، وتعتبر هذة الأغنية هي الأخيرة من نوعها في كليب "music to be murdered by"، حيث ظهر مغني الراب في كليب أكشن، وبدأ الكليب بأن المغني يسير داخل متجر ويتبعه وحشان على هيئة ديناصورات، ولحق بمشهد يشرب فيه خمر وهو في حالة مغيبة، وظهر أمامه لص ملثم وصده بقاذفة صاروخ، ويتبعه العديد من المشاهد.





ويظهر بنهاية المقطع الذي استغرق أربع دقائق، نص تكريمي، لمغني الراب "Juice wrld"،كتب بها "في ذكرى حب "Juice Wrld"، ستتذكر إلى الأبد، سوف تحب للأبد، وشكرا لك على تغيير العالم"، وسبق هذا النص فيديو صغير له في النهاية، وتوفي في ٢١ من ديسمبر ٢٠١٩ بعد تعاطي جرعات زائدة عن طريق الخطأ على الكوديين وكسيكودوني.



يشار إلى أن كليب مطرب الراب العظيم "eminem" البالغ من العمر 47 عاما، حصد نسب مشاهدات عالية، وصلت إلى 11 مليون مشاهدة خلال 22 ساعة، وذلك ضمن ألبومه الجديد، وهذا الكليل إخراج كول بينيت 23 عاما.





وتستمر كليبات مغني الراب تحقق علامات فارقة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، منهم كليب "Rap God"، حقق مليار مشاهدة وذلك بعد أكثر من ست سنوات من صدوره في عام 2013، ويليهم "Not Afraid"، "love the way you".





والجدير بالذكر أن "Eminem"، أحيا حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته 92، حيث فاجأ الجمهور وأشعل الحفل بأغنيته الشهيرة "lose yourself"، والتي حصل بها على جائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع الأوسكار عام ٢٠٠٢، لكنه لم يحضر وقتهت ظنا منه بعدم الفوز بها، وبذلك حرصت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل، على حضور مغني الراب من أجل أداء أغنيته الشهيرة، ليشعل بها حماس الجمهور بأدائه الجميل.