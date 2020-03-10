بسبب كورونا.. "التجارة العالمية" تؤجل جميع اجتماعتها لـ 20 مارس

أعلنت منظمة التجارة العالمية تأجيل كل اجتماعاتها إلى 20 مارس بعد إصابة موظف بفيروس كورونا.





وأعلن دانيل بروزن المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، إن أحد العاملين بالمنظمة التي مقرها جنيف اصيب بفيروس كورونا المستجد وإن المنظمة "تتخذ كل الاحتياطات الضرورية".

وتابع: "نؤكد أن عضوا بهيئة العاملين بالمنظمة اصيب بفيروس كورونا، ونتخذ كل الاحتياطات الضرورية ونراجع الوضع بشكل مستمر للوقوف على التطورات".