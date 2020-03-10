Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا.. "التجارة العالمية" تؤجل جميع اجتماعتها لـ 20 مارس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:38 م
Advertisements
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
وكالات
Advertisements
أعلنت منظمة التجارة العالمية تأجيل كل اجتماعاتها إلى 20 مارس بعد إصابة موظف بفيروس كورونا.

 
وأعلن  دانيل بروزن المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية،  إن أحد العاملين بالمنظمة التي مقرها جنيف اصيب بفيروس كورونا المستجد وإن المنظمة "تتخذ كل الاحتياطات الضرورية".
 
وتابع: "نؤكد أن عضوا بهيئة العاملين بالمنظمة اصيب بفيروس كورونا، ونتخذ كل الاحتياطات الضرورية ونراجع الوضع بشكل مستمر للوقوف على التطورات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة التجارة العالمية فيروس كورونا تأجيل الفعاليات

أخبار تهمك

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ ساعة و 10 دقيقة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعة و نصف

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة أمريكي وياباني بفيروس كورونا

الصحة العالمية: 10 إصابات بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

عاجل| قفزة في ضحايا "كورونا" بكوريا الجنوبية.. وأمريكا تتخذ إجراء

كبار إيران في مصيدة "كورونا".. الفيروس يجتاح البلاد

لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status