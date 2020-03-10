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إصابة قائد الجيش البولندي بفيروس "كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:31 م
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قائد الجيش البولندي
قائد الجيش البولندي
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع البولندية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة قائد القوات المسلحة الجنرال ياروسلاف ميكا، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التديونات القصيرة "تويتر": إن "إصابة قائد الجيش تم تأكيدها بعد عودته من اجتماع لمجلس عسكري عقد في ألمانيا"، مضيفة أن "حالة ميكا مستقرة وأن جميع الأشخاص، الذين رافقوه في رحلته جرى عزلهم في الحجر الصحي".

ورصدت السلطات الطبية البولندية 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ حيث نقل 467 شخصا إلى المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بهذا الفيروس الخطير، إضافة إلى أكثر من ألف شخص يقبعون في الحجر المنزلي.

وفرضت السلطات الرقابة الصحية على مدار الساعة على حدود البلاد، إلى جانب قرارها إلغاء الفعاليات الجماعية كافة.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم، ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا قائد الجيش البولندي الجيش البولندي

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