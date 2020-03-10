شاهد.. أول ظهور لنجل الإعلامي أحمد يونس مع منى الشاذلي

يحل الإعلامي احمد يونس ونجله معز ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غدا الأربعاء من حلقات برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على شاشة سي بي سي.

ويتحدث يونس عن برنامجه "اتوبيس السعادة" الذي يخوض به تجربة التقديم التلفزيوني بعيدا عن العمل الإذاعي الذي حقق فيه شهرة واسعة.

ويدخل يونس في تحدي مع نجله معز الذي يظهر بصحبته لأول مرة.

وتتضمن حلقة الشاذلي مع احمد يونس فقرة مع المطربة الشابة نوران أبو طالب التي حققت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال بعض الأغنيات القديمة لمطربين كبار أعادت تقديم أعمالهم بتوزيع موسيقى مختلف.