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أرسنال يصارع بايرن ميونخ على صفقة نجم تشيلسي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:31 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يتواصل رفض النجم البرازيلي ويليان، تجديد تعاقده مع تشيلسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية في تقريرها اليوم، أن المشكلة الأساسية في عدم تجديد عقد ويليان هي مدة التعاقد، حيث يريد تشيلسي توقيع عقد مدته عامين، بينما يشترط ويليان توقيع عقد مدته ثلاث أعوام.


وأضافت الصحيفة، أن ناديي أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني دخلا في سباق التعاقد مع الدولي البرازيلي صاحب الـ31 عاماً.


وينضم الناديان لأندية يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، الذي ترغب في ضم ويليان في الصيف المقبل، خاصة وأنه سيكون متاحاً دون مقابل.


وتشير التقارير لأقتراب ويليان من الإنضمام لبرشلونة، والذي أراد ضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل تشيلسي.

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