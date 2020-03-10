Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تنفي تصريحات "أردوغان" حول تدمير منظومات دفاع جوي بسوريا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:20 م
Advertisements
الرئيس التركي - أردوغان
الرئيس التركي - أردوغان
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تنفي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تدمير الجيش التركي لـ8 منظومات "بانتسير" للدفاع الجوي في مدينة إدلب السورية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، أن "التقديرات المقدمة لأردوغان حول فاعلية استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في إدلب، التي تمكنت من تدمير 8 منظومات سورية للدفاع الجوي من نوع "بانتسير"، لا تتطابق والواقع وهي أكثر من مبالغ فيها".

ولفتت الوزارة إلى أن "القدرات الرئيسية للدفاعات الجوية السورية، مركزة بشكل أساسي على دمشق، وكانت هناك 4 منظومات فقط من نوع "بانتسير" في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، موضحة أن الهجمات التركية أسفرت عن إصابة اثنتين من المنظومات السورية، وفي الوقت الراهن يشرف ترميمها على الانتهاء.

وجاء ذلك ردًا على أردوغان بأن الطائرات المسيرة التركية من نوع "SIHA" دمرت 8 منظومات روسية الصنع للدفاع الجوي "بانتسير" تابعة للجيش السوري، أثناء العملية العسكرية التركية في محافظة إدلب.

ووصف الرئيس التركي منظومات "بانتسير" بأنها عنصر "قيم ومهم" في الدفاع الجوي السوري بإدلب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا تركيا أردوغان

أخبار تهمك

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعة و نصف

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. الدفاع الجوي السوري يصد هجوما إسرائيليا بمساعدة نظام آلي

وزير الخارجية السوري: تركيا تحمي الإرهابيين في إدلب

أول تعليق من روسيا على الضربة الجوية الأمريكية بإدلب السورية

إحباط هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري شمال غرب سوريا

القوات الروسية في حميميم تعترض 58 طائرة مسيرة

روسيا: إسقاط طائرتين مسيريتين أطلقهما المسلحون في إدلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status