روسيا تنفي تصريحات "أردوغان" حول تدمير منظومات دفاع جوي بسوريا





أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تنفي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تدمير الجيش التركي لـ8 منظومات "بانتسير" للدفاع الجوي في مدينة إدلب السورية.





وذكرت الدفاع الروسية في بيان، أن "التقديرات المقدمة لأردوغان حول فاعلية استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في إدلب، التي تمكنت من تدمير 8 منظومات سورية للدفاع الجوي من نوع "بانتسير"، لا تتطابق والواقع وهي أكثر من مبالغ فيها".





ولفتت الوزارة إلى أن "القدرات الرئيسية للدفاعات الجوية السورية، مركزة بشكل أساسي على دمشق، وكانت هناك 4 منظومات فقط من نوع "بانتسير" في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، موضحة أن الهجمات التركية أسفرت عن إصابة اثنتين من المنظومات السورية، وفي الوقت الراهن يشرف ترميمها على الانتهاء.





وجاء ذلك ردًا على أردوغان بأن الطائرات المسيرة التركية من نوع "SIHA" دمرت 8 منظومات روسية الصنع للدفاع الجوي "بانتسير" تابعة للجيش السوري، أثناء العملية العسكرية التركية في محافظة إدلب.





ووصف الرئيس التركي منظومات "بانتسير" بأنها عنصر "قيم ومهم" في الدفاع الجوي السوري بإدلب.



