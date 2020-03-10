Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة 3 موظفين بوسط الإسكندرية إلى النيابة لتقاعسهم عن العمل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:28 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحويل ثلاثة من المختصين بالإدارة الهندسية بحي وسط إلي النيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك نظرا لتقاعسهم وتقصيرهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الأعمال المخالفة التي تمت بفندق متروبول بالمخالفة للقانون.

وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفي، أنه سيتم التحقيق الفوري مع أي موظف مقصر يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، محذرا أنه لن يتهاون تجاه أي مقصر أو مخالف وسيتم معاقبته في الحال، كما شدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين.

كان  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحال رئيس قسم الإعلانات ( م. خ. )، ورئيس إدارة إشغال الطريق (ج. ع.) اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حى شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية.

وحذر المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال، مشددا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورا.

Advertisements

أخبار تهمك

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعة و نصف

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status