إحالة 3 موظفين بوسط الإسكندرية إلى النيابة لتقاعسهم عن العمل

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحويل ثلاثة من المختصين بالإدارة الهندسية بحي وسط إلي النيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك نظرا لتقاعسهم وتقصيرهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الأعمال المخالفة التي تمت بفندق متروبول بالمخالفة للقانون.



وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفي، أنه سيتم التحقيق الفوري مع أي موظف مقصر يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، محذرا أنه لن يتهاون تجاه أي مقصر أو مخالف وسيتم معاقبته في الحال، كما شدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين.



كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحال رئيس قسم الإعلانات ( م. خ. )، ورئيس إدارة إشغال الطريق (ج. ع.) اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حى شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية.



وحذر المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال، مشددا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورا.



