أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مساء الثلاثاء، عبر الهاتف مع نظيره التركي خلوصي أكار استقرار الوضع في مدينة إدلب السورية، حسبما نقلت وزارة الدفاع الروسية.







