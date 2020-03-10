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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:26 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || شويجو ووزير الدفاع التركي يناقشا استقرار الوضع في إدلب

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مساء الثلاثاء، عبر الهاتف مع نظيره التركي خلوصي أكار استقرار الوضع في مدينة إدلب السورية، حسبما نقلت وزارة الدفاع الروسية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنتاغون: الإصابات بكورونا بين العسكريين أكبر من الحالات المعلنة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين من الممكن أن تكون أكبر من إجمالي الحالات المعلنة".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || منظمة التجارة العالمية تعلق كل اجتماعاتها بسبب "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قررت منظمة التجارة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق كل اجتماعاتها بعد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
 
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وزير الدفاع التركي منظمة التجارة العالمية كورونا روسيا البنتاغون الاصابات بكورونا

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