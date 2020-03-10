عضو "صحة النواب" يطالب القيادة السياسية بالتصدي لتجار الكمامات المغشوشة

أكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة محاربة ظاهرة انتشار الكمامات المغشوشة التي تفشت بكثرة في الأونة الأخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وظهور تجار استغلال الأزمات، حسب قوله، مشيرًا إلى أن هذه الكمامات غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة.



وأضاف "رضوان" في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر" أن هيئة الدواء المصرية بها لجنة لمحاربة تجار السلع والأدوية المغشوشة تتصدي لمثل هذه الجرائم التي تشكل خطورة بالغة علي صحة المواطنين، مشيرًا إلي أن بعض من التجار لديها ثقافة استغلال الأزمات التي تمر بها البلاد ولا بد من التخلص منها.



وطالب عضو لجنة الصحة، القيادة السياسية والمؤسسات القانونية والطبية بضروة التخلص من هذه الظاهرة وتوفير المستلزمات الطبية المناسبة التي يحتاجها المواطنين بالجودة والمعايير السليمة.

