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تشريح جثة شاب قتل في ظروف غامضة بالعياط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعى، لتشريح جثة شاب قتل في ظروف غامضة بقرية جرزا بالعياط، فيما طلبت التحريات للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثه شاب يدعي "صابر. ف" مصاب بطلق ناري.

وباجراء التحريات تبين أن شخصا أطلق النيران على المجنى عليه ولاذ بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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