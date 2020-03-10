جولة لوزيري السياحة والتعليم العالي و25 سفيرا بمتحف الحضارة

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزير العليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار و25 من سفراء العالم في جولة بالقاعة الرئيسية لمتحف الحضارة بالفسطاط.



وقال العناني لضيوف المتحف، إن القاعة ستشمل عرض الحضارة المصرية عبر العصور بدءًا من الحضارة المصرية القديمة ومرورًا بمختلف عصورها حتى العصر الحديث.



جاء ذلك على هامش احتفالية "مرور 40 عاما على إنقاذ آثار النوبة"، التي انطلقت منذ قليل بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بحضور 25 من سفراء دول العالم.



يذكر أن متحف الحضارة سيشهد افتتاح قاعته الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية خلال أسابيع، حيث سيتم نقل المومياوات الملكية في موكب عالمي يليق بأعظم ملوك مصر الذين حكموها في العصور القديمة، حيث سيتم نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا ملكيًا، من متحف التحرير إلى مقر عرضها الدائم بمتحف الحضارة.