محافظ الشرقية: قطع المرافق عن المعتدين على أملاك الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيتم قطع المرافق خلال الفترة المقبلة عن المعتدين على أملاك الدولة، مشيًرا إلى أنه وجه تعليمات بأن لا يتم الحصول على خدمات المرافق إلا بعد الحصول على موافقة من الحي التابع للأرض بأن المعتدي قام بتقنين وضعه.



وأضاف "غراب"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه سيتم قطع المرافق سواء المياه والكهرباء عن الممتنعين عن تقنين أوضاعهم، محذر أنه خلال أسبوعين سيتم قطع المرافق عن المعتدين.



وأشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة تعطي فترة سماح بالإضافة إلى تسهيلات من أجل تقنيين الأوضاع، مضيفًا: "هذه فرصة ولن تتكرر وهناك إجراءات أخرى ستتخذها الدولة الفترة المقبلة بمنتهى القوة حتى تدخل الأراضي داخل منظومة الدولة".

