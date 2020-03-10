Advertisements
Advertisements
Advertisements

شطة يوضح موقف حضور الجماهير من نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements

تحدث عبدالمنعم شطة المدير التنفيذي السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن موقف الحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتأهل لنصف النهائي كل من الزمالك مع الرجاء المغربي، والأهلي ضد الوداد المغربي.

وقال شطة في تصريحات خاصة"حتى الآن الوضع غير واضح لنا، لكن حال استمرار انتشار الفيروس سيتم خوض النهائي بدون جماهير أيا كان البلد الذي سيستضيف تلك المواجهة".

وشدد على أن الفترة المقبلة هامة ومصيرية على كافة المستويات وستتضح الصورة فيها بشكل أكبر.

وأوضح أن العديد من الدول قررت خوض المباريات بدون حضور الجماهير على مستوى أوروبا بسبب انتشار الفيروس.
Advertisements

أخبار تهمك

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ ساعة و نصف

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 14 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status